دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقطع فيديو، الإثنين، وهو يطمئن على صحة شابين تعرضا لحادث سير وسألهما عن سبب عدم ارتدائهما للخوذة أثناء قيادة الدراجة.

ونشر التلفزيون الرسمي المصري مقطع الفيديو الذي يُظهر توقف السيارة التي تقل السيسي أثناء جولة له، قرب الشابين اللذين تعرضا لحادث سير.

سأل الرئيس المصري أحد الشابين قائلا: "هل أنت بخير؟"، ثم أضاف قائلا: "لماذا لا تلبسون خوذ؟"، وتابع قائلا: "انتبهوا لأنفسكم... أين زميلك الذي كان يقود (الدراجة)؟".

ويظهر في المقطع بعد ذلك الشاب الآخر ليوجه له السيسي السؤال نفسه عن "الخوذة"، ثم يسأل الشابين قبل أن يغادر قائلا: "أتريدون شيئا؟"، ليجيب أحد الشابين قائلا: "الله يباركلك"، على حد تعبيره.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين، وعبر عدد من المغردين عن إعجابهم بموقف السيسي في حين تساءل البعض عن وجود الكاميرات والفريق الإعلامي لتغطية الحادثة.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا المقطع: