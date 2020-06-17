دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، القبض على "فرقة ضالة" في محافظة إيلام، غرب إيران، بعد قيامها بالترويج لأفكار "ضالة" حول حقيقة ظهور "المنقذ" ومذهب آل البيت.

جاء ذلك على لسان العميد جمال شاكرمي، قائد مقر أمير المؤمنين التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة ايلام، حيث أعلن عن "القبض على اعضاء شبكة تابعة لفرقة ضالة داخل المحافظة، بناء على القرار القضائي الصادر في هذا الخصوص.. أعضاء هذه الزمرة عمدت الى الترويج الواسع لأفكارها الضالة عبر الفضاءين الحقيقي والافتراضي واقامة تجمعات غير قانونية في احدى المدن التابعة لمحافظة ايلام.."

وتابع المسؤول الإيراني قائلا: "عناصر هذه الفرقة الضالة قاموا عبر التنسيق مع النواة الرئيسية والتواصل الواسع معها، ببث الشعارات والعبارات المسيئة للمقدسات الدينية من اجل المساس بمذهب اهل البيت (عليهم السلام) والمدرسة المهدوية، وايمان الناس بحقيقة ظهور المنقذ".

وأضاف شاكرمي وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مشددا على "التصدي بحزم ومن دون اي تسامح لكافة المحاولات الرامية الى ترويج هكذا عقائد خرافية من جانب الفرق الضالة وحماتها".