دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن "حلفاء سوريا لن يسمحوا لها أن تسقط، في معرض تعليقه على "قانون قيصر"، الذي اعتمدته الولايات المتحدة، وتعتبره "خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه".

وأضاف نصرالله، كلمة تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن "لجوء أمريكا إلى قانون قيصر هو دليل على انتصار سوريا في الحرب العسكرية والميدانية، لأنه آخر أسلحتها، مؤكدًا أن "حلفاء سوريا الذين وقفوا معها سياسيًا وعسكريًا لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا لها أن تسقط".

ورأى نصرالله أن "المستهدف من قانون قيصر هو الشعب السوري وعودة الحرب الأهلية"، على حد قوله.

ومضى مُتابعًا: "الذي قدم الدم والشهداء لتبقى سوريا موحدة ولا تخضع لأمريكا وإسرائيل لن يسمح لقانون قيصر أن يلحق الهزيمة بسوريا".

ووجه نصرالله حديثه إلى اللبنانيين، داعيًا إياهم "ألا يفرحوا بقانون قيصر لأنه يؤذيهم كثيرًا، وربما بما هو أكثر من سوريا، مُضيفا: "أتفهم عدم قدرة الحكومة على مواجهة الولايات المتحدة، لكن ما أطالب به عدم الخضوع لقانون قيصر".

وتمّ إطلاق تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مُصوّر سابق في الجيش السوري، هرَب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا.

وترى الخارجية الأمريكية أن "قيصر كرّس حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك".

وينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

كما يسعى القانون أيضًا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، حسب الخارجية الأمريكية.