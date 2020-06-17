الحكم على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بالسجن لمدة 4 سنوات في فرنسا

باريس، فرنسا (CNN) – حكمت محكمة فرنسية على رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق وقائد سرايا الدفاع السابق وعم الرئيس السوري، بشار الأسد، بالسجن لمدة 4 سنوات بتهم تبييض الأموال عبر مجموعة منظمة واختلاس الأموال العامة والتزوير، بالإضافة إلى أعمال غير معلن عنها للسلطات، وفقا لما ذكره محامي الأسد بنجامين غراندلر لـCNN الأربعاء.

وأعلنت المحكمة الفرنسية عن مصادرة أصول رفعت الأسد في فرنسا، وفقا للمحامي، بالإضافة إلى رهن عقار بقيمة 32 مليون دولار أمريكي في العاصمة البريطانية، لندن، وفقا لغراندلر.

ووصف محامي عم الرئيس السوري الحكم الصادر من المحكمة الفرنسية بـ"غير الصحيح" وأكد أنه وموكله سيستأنفان ضد هذا القرار.

وشغل رفعت الأسد منصب نائب الرئيس السوري حافظ الأسد في ثمانينيات القرن الماضي ونُفي من سوريا عام 1984 بعد مشاركته بانقلاب فاشل على شقيقه.

وكان رفعت قائد سرايا الدفاع واتهم بالإشراف على المجازر التي ارتُكبت في كل من حماة وحلب في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضي ومن بينها مجزرة حماة عام 1982.