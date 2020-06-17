لغز نفوق أسماك في بحر القنفذة في السعودية.. والسلطات ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددا كبيرا من الأسماك النافقة في بحر القنفذة في المملكة العربية السعودية الأمر الذي أثار تفاعلا وتكهنات حول الأسباب المحتملة وراء ذلك.

مقطع الفيديو أعادت نشره إمارة منطقة مكة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة في تعليق: "وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع عدد من القطاعات تباشر التحقيق في أسباب نفوق أسماك ببحر القنفذة".

وتقع محافظة القنفذة في الجزء الجنوبي من منطقة مكة المكرمة وتمثل أحد المحافظات الساحلية بالمنطقة، حيث تمثل حدود المنطقة مع إمارة منطقة عسير جنوبا وإمارة منطقة الباحة ومحافظة العرضيات شرقا، ويحدها من الشمال محافظة الليث، أما من الغرب فتمتد بواجهة بحرية لمسافة 165 كيلومترا تقريبا على ساحل البحر الأحمر.

تقدر مساحة المحافظة بحوالي 5.195 ألف كيلومتر مربع، حيث تشغل نحو 3.65% من مساحة المنطقة وتأتي في المرتبة التاسعة بين محافظات المنطقة من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكان المحافظة طبقاً لتقديرات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1431 هـ بنحو 194.811 ألف نسمة يمثلون نحو 2.8% من سكان المنطقة حيث تأتي في المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة بعد محافظة الطائف من حيث عدد السكان، وفقا للموقع الرسمي لإمارة مكة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: