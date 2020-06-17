دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، انطلاق عملية "المخلب-النمر"، في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية".

ويأتي الإعلان عن العملية بعد ساعات من إدانة العراق لضربات جوية تركية حدثت قبل يومين ضد أهداف كردية على أراضيها.

وفي تغريدة عبر تويتر، صباح الأربعاء، قالت وزارة الدفاع التركية: "لقد بدأت عملية (المخلب-النمر)، فعناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليًا في منطقة هفتانين".

وليل الأحد - الاثنين، نفذت مقاتلات تركية ضربات جوية ضد حزب العمال الكردستاني، بعد إعلان وزارة الدفاع عملية "المخلب - النسر".

وفي بيان لها، الثلاثاء، قالت الخارجية العراقية إنها استدعت السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج، مُعتبرة ما حدث "انتهاكا لحُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية".

وطلبت الخارجية العراقية من السفير التركي في بغداد نقل مطالبها لأنقرة باتخاذ إجراءات كفيلة بوضع حد لوقوع هذه الانتهاكات في المستقبل.

وفي نفس السياق، أدانت الجامعة العربية، الثلاثاء، التحركات التركية في مناطق شمال العراق.

وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان، أن التدخلات العسكرية التركية، سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق، أصبحت مصدر قلق وتعكس أطماعًا توسعية لأنقرة.