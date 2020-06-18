دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الجنرال فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، إن التنافس بين القوى العالمية لا يحدث في الدول التي تم تعيينها بدقة كمناطق للعمليات.

وأوضح قائلا: "في الواقع، أود أن أجادل بأن إحدى أكثر مناطق المنافسة العالمية هي في الحقيقة منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية حيث نرى الصين تتحرك اقتصاديًا الى هذه المنطقة، لأن حقيقة الأمر هي أن الصين تحصل على أكثر من 50 في المائة من نفطها عبر مضيق هرمز".

وتابع ماكنزي قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، هناك كميات هائلة من المعادن وغيرها في المنطقة والتي تريد الصين الوصول إليها بالتأكيد.. ويفضلون القيام بذلك تحت رعاية أمنية من طرف آخر.."

وقارن ماكنزي روسيا بالصين، قائلا: "أنا لست من الأشخاص الذين يقولون إن روسيا بارعة في لعب الشطرنج وترى أربع أو خمس أو ست خطوات إلى الأمام.. أعتقد أن ذهابها إلى سوريا كان انتهازيا.. روسيا ليس لديها الموارد الاقتصادية لتأتي إلى المنطقة مثل الصين".