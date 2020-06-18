دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عن ثقته في قدرات جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في أول تعليق له بعد أن كشف كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن نتنياهو كان متشككا إزاء تولي كوشنر قيادة الجهود الأمريكية بشأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "يثق ثقة كاملة بقدرات جاريد كوشنر وبعزيمته ويرفض أي وصف يخالف ذلك"، مضيفا أن "كوشنر ساهم بشكل كبير جدا في دفع السلام في الشرق الأوسط قدما"، وفقا لما جاء على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

ورأى نتنياهو أن "طاقم الإدارة الأمريكية الذي يعمل في الشرق الأوسط برئاسة كوشنر صاغ بنجاح مبادئ الرئيس ترامب وحولها إلى رؤية نحو تحقيق السلام، عارضا بذلك المخطط الأكثر واقعية لتحقيق السلام في منطقتنا".

وقال: "كما ساهم كوشنر في القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس ترامب بما فيها الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وساهم في تعزيز العلاقات الإسرائيلية العربية".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "بهذه الإنجازات وتحت قيادة الرئيس ترامب، حقق كوشنر ما لم يحققه آخرون قبله". وقال نتنياهو: "نحن واثقون من أن العمل معًا يمكّننا من تحقيق السلام الدائم والآمن الذي نرغب فيه جميعًا".