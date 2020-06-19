أتلانتا، الأمم المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 81 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو أعلى معدل يومي يتم تسجيله في البلاد منذ تفشي الوباء، في الوقت الذي حذرت فيه ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن ذروة تفشي فيروس كورونا "لم تبدأ بعد".

وارتفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في العراق إلى 856 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 25 ألفًا و757 حالة إصابة، وذلك بعد تسجيل 1463 إصابة جديدة، الخميس.

وشملت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، المئات من العاملين في المجال الطبي، بحسب البيانات الرسمية.

من جانبه، قال علي أكرم البياتي، عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، لـCNN، الخميس، إنه يتوقع زيادة كبيرة في أعداد الضحايا، خلال الأيام المقبلة، بسبب "غياب سياسة علمية واضحة بالنظر إلى الوضع العراقي الداخلي".

واعتبر البياتي، أن السلطات ارتكبت عدة أخطاء في الماضي، بما في ذلك السماح لعشرات الآلاف من العراقيين في جميع أنحاء العالم بدخول البلاد دون البقاء لفترة في الحجر الصحي، بالإضافة إلى غياب سياسة التوعية الصحية.

وأضاف عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أن "الحكومة العراقية فشلت في تغطية المشكلة الاقتصادية لـ 40% من العراقيين الذين لم يتمكنوا من تنفيذ الحجر الصحي في المنازل"، بحسب وصفه.

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد، في بيان، الخميس، إن "الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المكتشفة خلال الأسابيع القليلة الماضية، يبعث على القلق الشديد، ويظهر أن الفيروس لم يبلغ ذروته بعد في العراق".

من جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير له، الخميس، أن "الانتشار السريع لفيروس كورونا، إلى جانب انهيار أسعار النفط بشكل أثر على عائدات النفط العراقي، مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة داخل الأراضي العراقية، كان لها أثرها بشكل رئيسي، على المشاهد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد".