الكويت تنشر فيديو إحباط عملية تهريب مخدرات بحرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، مقطع فيديو عن إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر، وذلك في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط شخص حاول تهريب 15 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة و3 كيلوغرامات من مادة الشبوة المخدرة على أن يتم استلامها عن طريق البحر عبر تزويد المهربين بإحداثيات الموقع.

وتابعت الداخلية في بيانها أنه وبعد اجراء التحريات اللازمة وتشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع خفر السواحل تم إلقاء القبض على المتهم واعترف وأقر بجلب المواد المخدرة ومكان احداثياتها في البحر حيث تم انتشالها كما تم ضبط سلاحين ناريين نوع مسدس غير مرخصين.

ولففت الداخلية الكويتية في بيانها أنه وبناء عليه تم تحويل المتهم مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.