دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، إلى إعداد "كتاب أبيض" من قبل خبراء مستقلين يوضح الضرر المترتب على ملئ إثيوبيا لسد النهضة دون توافق.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "قد يكون من المفيد في تلك المرحلة الخلافية الدقيقة حول كيفية ملء سد النهضة تكليف لجنة مستقلة من الخبراء الدوليين بإعداد ’كتاب ابيض‘ يوضح ’الضرر ذي شأن‘ على مصر الذي يمكن أن ينتج عن الملء دون اتفاق. وجود مثل تلك الدراسة المستقلة سيساعد في أي جهود سياسية للتوصل الي حل مقبول".

وفي تعليق على تغريدة البرادعي قالت Zeinobia : "بس الطرف الإثيوبي رافض يا دكتور محمد اصلا ان يسمع و عالفكرة عرقلوا الموضوع ده لما طلبنا استشاريين غربيين علشان يعملوا دراسات عن السد و الموضوع فشل , السؤال احنا نعرف نعمل في خلال اسبوعين ؟ ابى احمد بيقول ان السد هيتملى اول يوليو ..."

رد عليها البرادعي بتغريدة قال فيها: "ما اقصده ان تكلف مصر بمفردها لجنة من الخبراء الدوليين المعروفين بإعداد الدراسات. السد يا زينب مش حيتملى في يوم وليلة".