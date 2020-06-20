ماكنزي: السعودية تسعى بصدق لنهاية متفاوض عليها للنزاع في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، إن المملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى الوصول لنهاية متفق عليها للنزاع القائم في اليمن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماكنزي إلى معهد الشرق الأوسط ونقلتها القيادة المركزية الأمريكية على تويتر، حيث قال: "لسوء الحظ، هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات وهذا الطرف الثالث هو إيران.. ولا مصلحة لإيران في انتهاء هذه الحرب.."

وأضاف: "أعتقد أنهم (السعودية) الآن في موقع يرغبون به.. إنهم على استعداد للتفاوض وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية، في محاولة لتحقيق هذه الغاية.. تقديري قائم على الحوار، والحوار بين الأطراف في المملكة العربية السعودية والاجتماعات التي أقمتها هناك، وأن المملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى نهاية متفاوض عليها للنزاع في اليمن".

وحول سوريا قال ماكنزي: "سنواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لأنها تبني القوى المحلية التي ستكون ضرورية لتوفير نوع من الأمن المحلي الموجود في نهاية المطاف.. سنواصل العمل ضد داعش (في سوريا)، وسنواصل مساعدة شركائنا في الحفاظ على بنيتهم التحتية في المنطقة".