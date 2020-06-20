دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرق الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وسفير المملكة الأسبق في بريطانيا وأمريكا للحديث عن طبيعة عمله كنادل لمدة أسبوع في أمريكا ضمن عدد من المواضيع التي تناولها حول الفترة التي قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الأمير تركي الفيصل مع صحيفة سبق الكويتية، حيث قال: "كان لي زميل سكن بعدما تركت حرم الجامعة، واستأجرنا شقة خارج الجامعة، هو كان يعمل كنادل أصله (الزميل) من كوبا وهاجر لأمريكا بعد ثورة كاسترو، كان يشتغل في مطعم في جورج تاون والمطعم لا يزال موجود الآن، حصل له ظرف مع عائلته واضطر إلى أن يترك العمل فطلب مني أن أعمل بداله عشان ما يفقد الوظيفة.."

وأضاف: "لمدة أسبوع كنت أذهب بعد الدراسة وأعمل إلى الساعة 10 بالليل، يعني من الساعة 5 بعد الظهر إلى الساعة 10 ليلا.. يأتي ناس من مختلف مشارب المجتمع.. حبيت أخوضها (هذه التجربة) ومراعاة لوضع صديقي.."

وتابع الأمير تركي الفيصل: "ما واجهت أي مشاكل إذا كان هذا المسعى أنه إذا كان في أحد تعرض لي لأني إما سعودي أو عربي أو مسلم أو من عائلة مالكة إلى آخره، بالعكس كان شيء عادي جدا تعاملي مع الآخرين وينادوني باسمي وأناديهم بأسمائهم ونكون صداقات نطلع نتغدى سوى وندرس.. حاجة طريفة حصلت لي في إحدى المناسبات، مجموعة من الطلبة جالسين واحد أو وحدة نسيت سألني قال لي من فين أنت؟ قلت له أنا من المملكة العربية السعودية قال لي ها هذه في البحر الكاريبي؟.."

وأردف: "دلك على المعرفة العامة لنا في ذلك الحين كانت ضيقة جدا والكثير من الطلبة ما كانوا يعرفوا أي شيء يعني ولا يهتموا بالحقيقة في تعاملهم معي كإنسان كبشر كطالب.."