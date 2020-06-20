السعودية: إلغاء حظر التجول.. واستمرار تعليق العمرة والرحلات الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، إلغاء حظر التجول بداية من الساعة السادسة صباح الأحد، واستمرار تعليق العمرة والزيارة والرحلات الدولية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مصدر مسؤول بالداخلية السعودية، في بيان، إن القرارات الصادرة جاءت بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأضاف أنه تم الموافقة على رفع منع التجول بشكل كامل، ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع، وألا تتجاوز التجمعات البشرية 50 شخصًا كحد أقصى.

وتابع بالقول إنه تقرر استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية، واستمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

وحذرت الداخلية السعودية من أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار كورونا، مؤكدة على "ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة".