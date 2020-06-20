دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية تعتبر بمثابة "خط أحمر" لبلاده "وأمنها القومي".

ودعا السيسي، خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، السبت، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا عند نقطة الاشتبالك الحالية على حدود مدينة سرت (منتصف الساحل الليبي) وقاعدة الجفرة الحصينة، بين قوات الجنرال خليفة حفتر، المُسماه "الجيش الوطني الليبي"، وقوات حكومة الوفاق الليبية.

وأوضح السيسي: "لنتوقف عند الخط الذي وصل إليه طرفي المنطقة الغربية والشرقية ونبدأ وقف إطلاق النار.. خط سرت والجفرة، وهذا خط أحمر بالنسبة لمصر وأمنها القومي".

وأعرب عن استعداد بلاده لتدريب أبناء شباب القبائل تحت إشراف شيوخها لحماية ليبيا، مُوضحا: "مصر جاهزة للمساعدة... هاتوا من شباب القبائل وتحت إشرافكم ندربهم ونجهزهم ونسلحهم"

وأكد الرئيس المصري: "ليس لنا مصلحة إلا أمنكم واستقراركم.. لن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا".

وشدد السيسي على ضرورة سحب كافة القوى الأجنبية إلى خارج ليبيا بشكل فوري، لافتا إلى "تدخلات غير شرعية في منطقتنا تسهم في انتشار الإرهاب"

وفي سياق متصل، نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، صورًا لجانب من زيارة السيسي للمنطقة الغربية العسكرية، وتفقده وحدات مٌقاتلة من القوات الجوية.