دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الأحد، أن القدرات التي وصلت إليها القوات العسكرية الإيرانية وصلت إلى مرحلة تردع الأعداء عن التفكير بشن حرب عسكرية ضد إيران.

ورأى سلامي أن "نطاق الثورة الإسلامية امتد اليوم إلى الكثير من البلدان الإسلامية وحتى غير الإسلامية"، وقال إنه "بذات القدر الذي تنامت فيه الثورة الإسلامية وبلغت الكمال، فإن أعداءنا يشعرون بالخطر ويبذلون أقصى جهودهم لتبديل كل أمور الحياة للشعب الإيراني وسائر المجتمعات المستلهمة من الثورة الإسلامية، إلى ساحة حرب".

وحول الاحتجاجات التي اندلعت في أمريكا ضد العنصرية امتدت إلى دول غربية، قال سلامي إنه "ربما لا يمكن العثور على عنصر مباشر للربط بين حوادث عالم الغرب والثورة الإسلامية، إلا أن الحقيقة هي أن نسيم الثورة الإسلامية الباعث على الحياة قد هب في أنحاء العالم، وهذا النبع الملهم قد ترك آثاره حتى على المجتمع الأمريكي".

وأضاف سلامي أن "حرق العلم الأمريكي حدث مستلهم من الروح العامة للجهاد ضد أمريكا، والتي امتدت إلى أنحاء العالم كله، ومثال لروح النضال ضد الجور والإجرام التي بلغت الولايات المتحدة أيضا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية

واعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني أن بلاده أصبحت "ملجأ للمظلومين في أنحاء العالم، وتحمل راية الجهاد العالمي ضد الاستكبار، ولذلك فهي تواجه خصومة الأعداء وتآمرهم"، على حد قوله.