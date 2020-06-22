دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، إن الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب حول ليبيا تم تأجيله ليجري عقده يوم الثلاثاء.

وحسب بيان للجامعة العربية، فإن تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررًا الاثنين، جاء من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود.

وتأتي الدعوة للاجتماع بعد ساعات من تصاعد الموقف بالنسبة للوضع في ليبيا.

ويوم السبت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته المنطقة الغربية العسكرية، إن تجاوز مدينة سرت (منتصف الساحل الليبي) وقاعدة الجفرة يعتبر "خطًا أحمر بالنسبة لمصر وأمنها القومي".

ودعا السيسي إلى وقف إطلاق النار عند هذا الخط، والبدء في مفاوضات من أجل الوصول إلى حل سلمي، وخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وتخضع سرت والجفرة لسيطرة قوات الجنرال خليفة حفتر، المُسمَاه الجيش الوطني الليبي.

وفي خطابه، أكد السيسي "أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية"، مُعربًا عن استعداد بلاده لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية.

وفي وقت سابق الأحد، قالت حكومة الوفاق إن تصريحات السيسي بمثابة "إعلان حرب"، وأنها ستواجه أي تهديد بقوة.

وفي غضون ذلك، أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين دعمها لتصريحات السيسي.

كما صرح وزير الخارجية المصري، الأحد، بأن مصر وتونس والجزائر لديهم تنسيق ورؤية مشتركة بشأن ليبيا.