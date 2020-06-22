دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، إن الليبيين مستعدون لا يقبلون المساس بأمن مصر مثلما لا يقبلون "التهديد"، في معرض تعليقه على تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكتب باشاغا، عبر حسابه في تويتر، الأحد: "القيادة السياسية في الشقيقة مصر تناست أن الشعب الليبي يشترك مع مصر في التاريخ والعقيدة والمصير، الليبيين لا يقبلوا المساس بأمن مصر ولا يقبلوا التهديد".

واعتبر باشاغا أن "ذلك رجع بعيد على الجميع والخطوط الحمراء مُعبدة بدماء ليبيين جانحين للسلام لمن أراد السلام ومستعدون للقتال دفاعًا لا عدوانًا".

ويوم السبت، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته المنطقة الغربية العسكرية، إن تجاوز مدينة سرت (منتصف الساحل الليبي) وقاعدة الجفرة يعتبر "خطًا أحمر بالنسبة لمصر وأمنها القومي".

ودعا السيسي إلى وقف إطلاق النار عند هذا الخط، والبدء في مفاوضات من أجل الوصول إلى حل سلمي، وخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وتخضع سرت والجفرة لسيطرة قوات الجنرال خليفة حفتر، المُسمَاه بالجيش الوطني الليبي.

وفي خطابه، أكد السيسي أن "أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية"، مُعربًا عن استعداد بلاده لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية.

وفي وقت سابق الأحد، قالت حكومة الوفاق إن تصريحات السيسي بمثابة "إعلان حرب"، وأنها ستواجه أي تهديد بقوة.

وفي غضون ذلك، أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين والأردن دعمها لتصريحات السيسي.

كما صرح وزير الخارجية المصري، الأحد، بأن مصر وتونس والجزائر لديهم تنسيق ورؤية مشتركة بشأن ليبيا.

يأتي هذا في وقت تأجل اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة الوضع في ليبيا إلى يوم الثلاثاء بدلا من الاثنين، لـ"أسباب تقنية".