دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد نائب الرئيس المصري السابق الدكتور محمد البرادعي، الإثنين، الاعتداء على والدة وشقيقتي الناشط المصري المعتقل علاء عبدالفتاح، من قبل سيدات أمام سجن طرة.

وقال البرادعي، عبر حسابه على تويتر: "أكتب هذه الكلمات بألم وحسرة شديدة! هل الاعتداء على سيدات مسالمات أصبح جزءا من أخلاقنا أيًا كان الخلاف الفكري؟! هل هذا فهمنا لكيفية بناء وطن متماسك؟ هل اختفت المحاسبة من القانون؟ هل هذه مصر التي ندعو العالم للتعامل معها وهو يشاهد تلك الصور المخزية في الاعلام! هناك خلل ما".

وقالت والدة علاء عبدالفتاح ليلى سويف وشقيقتاه منى وسناء إنهن تعرضن للضرب والسحل والسرقة من مجموعة سيدات أمام سجن طرة، حيث يتوجهن إليه منذ فترة في محاولة للاطمئنان على علاء بعد منع الزيارة، ولم ينقذهن سوى مجموعة من الأشخاص في حافة أجرة، بينما لم تتدخل قوات الأمن المحيطة بالسجن.

Posted by Mona Seif on Sunday, June 21, 2020

بعتولنا ستات بلطجية ضربونا قدام باب السجن والعساكر والضباط كانو واقفين بيتفرجوا مخبر واحد بس منهم علق قالهم طلعوهم برا... Posted by Sanaa Seif on Sunday, June 21, 2020

وبرضه مهما عملوا مش حابطل اطالب بحقوقي وحقوق ابني وحقوق المعتقلين وحقوق كل اللي مظلومين وأول حق بأطالب بيه عايزة جواب من علاء Posted by Laila Soueif on Sunday, June 21, 2020

وأثار الاعتداء على أسرة علاء عبدالفتاح موجة انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان في مصر، مطالبين بمحاسبة المسؤولين، ونعرض لكم بعض التعليقات فيما يلي:

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