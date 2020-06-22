دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الإثنين، أنه تقرر إقامة موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان، إنه "في ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضافت أن ذلك يأتي "حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية".

وأشارت وزارة الحج السعودية إلى خطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها. وأضافت أن القرار الذي صدر سابقا بتعليق قدوم المعتمرين "لاقى مباركة إسلامية ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميا".

‏‎وتابعت وزارة الحج السعودية بالقول، في بيانها، إن "حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، تؤكد أن هذا القرار يأتي من حرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم".