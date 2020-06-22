المالكي: الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي يوافقان على وقف إطلاق النار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الإثنين، أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وافقا على طلب التحالف لوقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة، للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال المالكي إن "التحالف يأسف للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن ويدعو الأطراف كافة لإعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء الطاهرة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وأكد المتحدث باسم التحالف على ضرورة الالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى ووقف إطلاق النار في أبين وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي.

وقال المالكي إن "التحالف يرفض أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار وتخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة"، مضيفا أن "التحالف يقف دائما إلى جانب اليمن وشعبه الشقيق ومستمر في جهوده لتوحيد صفوف الشعب اليمني ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه".

وتابع المالكي بالقول إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في أبين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات"، داعيا كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض.