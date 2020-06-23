دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إعادة فتح المساجد والكنائس في البلاد لممارسة الشعائر الدينية، اعتبارًا من السبت المقبل 27 يونيو حزيران الجاري، مع استمرار تعليق الصوات الأسبوعية، وذلك في إطار خطة الحكومة للتعايش مع وباء فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن رئيس الحكومة المصرية، إعادة فتح المطاعم والمقاهي في عموم البلاد، مع حظر تقديم الشيشة، اعتبارًا من 27 يونيو، حتى العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، مما يعني إلغاء القرارات السابقة الخاصة بتوقيتات حظر التجول، الذي فرض قبل أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبموجب خطة الحكومة المصرية، فإن وسائل النقل الجماعي، ستستمر في أنشطتها حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي، فيما شدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه للوقاية من انتشار الفيروس.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن المطاعم والمقاهي والسينمات والمسارح، ستعود إلى ممارسة أنشطتها لكن بـ25 % من طاقتها الاستيعابية، للحد من انتشار المرض، مشيرًا إلى أنه سيتم مراجعة تلك الإجراءات ودراسة آثارها على انتشار فيروس كورونا.

وسيستمر إغلاق النوادي الرياضية والشواطئ العامة، والأماكن التي تسمح بتجمعات كبيرة، بحسب خطة الحكومة المصرية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، وصلت إلى 56 ألفًا و809 حالات إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات بسبب الفيروس 2278 حالة وفاة.