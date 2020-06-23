إثيوبيا: أحبطنا هجمات من مصر استهدفت الأنشطة السياسية والاقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية، الثلاثاء، أنها أحبطت العديد من الهجمات السيبرانية من مصر في الفترة من 17 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري، بهدف تعطيل الأنشطة الاقتصادية والسياسية في أثيوبيا، وذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين البلدين بسبب أزمة سد النهضة.

وقالت وكالة أمن المعلومات الإثيوبية إنه "تم ترتيب الهجوم السيبراني من قبل مجموعات تسمى Cyber ​​Hopes Group"، وأضافت: "قام المجرمون السيبرانيون باستعدادات طويلة، وحاولوا تنفيذ هجوم شديد على المؤسسات، خاصة يوم الجمعة 19 يونيو والسبت 20 يونيو".

وذكرت وكالة أمن المعلومات أن "المهاجمين حاولوا تعطيل المواقع الإلكترونية لـ 13 منظمة عامة و4 منظمات غير حكومية". مضيفة أن "البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقع الإلكترونية لمؤسسات تقديم الخدمات العامة والمنظمات الأمنية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة كانت هدفاً للهجوم".

وتابعت الوكالة بأن الهجوم "كان سيشكل ضغوطاً اقتصادية وسياسية ونفسية معقدة في البلاد لو فشلت في مكافحته"، مشيرة إلى أنها استدعت المؤسسات والأفراد للتحقق من أمن شبكاتهم خاصة قبل استخدامها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.