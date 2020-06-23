إيران تنتقد تعامل الحكومة السعودية مع ملف الحج: لم يكن لائقا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقدت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الثلاثاء، تعامل حكومة المملكة العربية السعودية مع ملف موسم الحج لهذا العام في ظل فيروس كورونا المستجد، معتبرة أنه "لم يكن لائقا"، وفقا لما نقلته قناة "العالم" الإيرانية.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، في بيان مساء الاثنين، أنه تقرر إقامة موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الحج السعودية أن ذلك يأتي "حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية".

وقالت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، في بيان، إنه بناء على القرار الذي أصدرته المملكة العربية السعودية بشأن حصر الحج على المقيمين داخل المملكة، لن يتم إيفاد الحجاج الإيرانيين وباقي الدول لأداء المناسك هذا العام.

وأضافت أنه "كان من المتوقع أن تسعى الحكومة السعودية إلى الاستفسار عن وجهات نظر الدول الإسلامية الأخرى بطريقة مناسبة، وأن تستفيد من أفكارها لحل هذه المشكلة، التي ترخي بظلالها الآن على جميع العالم"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.