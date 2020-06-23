دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف في اليمن اعتراض وتدمير 8 طائرات دون طيار "مُفخخة" و3 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون من اليمن في اتجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن الحوثيين أطلقوا مساء الاثنين، 8 طائرات دون طيار "مفخخة" ضد أهداف مدنية بالمملكة، مٌضيفا أن قوات التحالف اعترضتها ودمرتها.

وأشار المالكي إلى أن الحوثيين أطلقوا في وقت مُبكر من صباح الثلاثاء 3 صواريخ بالستية من محافظة صعدة شمالي اليمن، موضحًا أن التحالف اعترض اثنين منهم في اتجاه مدينة نجران السعودية، وآخر في اتجاه جيزان.

وقال مُتحدث التحالف في اليمن إن الهجمات تعد "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية".

واعتبر العقيد تركي المالكي أن "استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللا أخلاقي تجاه المدنيين الأبرياء"، مؤكدًا اتخاذ إجراءات "صارمة ومناسبة" لوقفها.

في حين نشر حساب وزارة الخارجية السعودية مُلصقا تتضمن صورة لإحدى عربات منظومة الدفاع الصاروخي باتريوت، وكتبت كلمة "آمنون".