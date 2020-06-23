دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الجيش السوداني إنه تصدى لهجوم شنته قوات تابعة للجيش الإثيوبي ضد أحد معسكراته الكائنة على الضفة الشرقية لنهر عطبرة، أحد روافد نهر النيل.

وأضاف الجيش السوداني، في بيان للناطق باسمه، الاثنين، أن اعتداءً نفذته "بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة الفشقة".

وذكر الناطق باسم الجيش السوداني أن قواته "تصدت بقوة للاعتداء الذي كان داخل الأراضي السودانية، وكبدت المعتدين خسائر كبيرة وردتهم على أعقابهم".

وتحدث الناطق عن اتصالات جرت بين قيادة الجيشين السوداني والإثيوبي، وأنه جرى الاتفاق على مواصلة الحوار وضبط النفس.

في حين شدد البيان على حق السودان في الدفاع عن أراضيه.

ويشار إلى أنها ليست المواجهات الأولى بين القوات السودانية والإثيوبية.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الخرطوم عن هجمات واشتباكات وقعت في داخل الأراضي السودانية. إحدى هذه المواجهات كانت نتيجة لرفض السودان استغلال مزراعي إثيوبيا لمياهه وأراضيه بنطاق الضفة الشرقية لنهر عطبرة.