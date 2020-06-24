القاهرة، مصر (CNN)-- كشفت أميرة حسن مختار، ابنة الممثلة المصرية رجاء الجداوي، تفاصيل تطورات الحالة الصحية لوالدتها، المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمتواجدة داخل إحدى مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية منذ شهر، وسط انتشار أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور حالتها.

وقالت أميرة مختار، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن "والدتي ما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي بمستشفى الخليفة للعزل بالإسماعيلية، ولكنها لم تفقد الوعي، فقط يتم تخديرها من جانب الأطباء لتحمل وجود أنبوب التنفس الصناعي عبر القصبة الهوائية لدفع الأكسجين للرئتين وإطعامها عبر أنبوب موصل للمعدة".

وأضافت أن الأطباء أخبروها أن "وضع والدتها على جهاز التنفس الصناعي به خطورة عالية"، وتابعت بالقول إنها "على ثقة بالله في شفاء والدتها التي تحملت معاناة كبيرة مع هذا المرض الشرس بكل صبر ورضاء"، مؤكدة أنها "لا تتوقف عن الدعاء للخالق هي وكل محبيها لإتمام شفائها".

وأشادت أميرة مختارة بجهود الأطباء الذين يعالجون والدتها، قائلة إن "الأطباء بمستشفى الخليفة للعزل يقومون بدورهم على أكمل وجه، وليس هناك تقصير في علاج والدتي داخل المستشفى". وكانت أميرة مختار قد نشرت عبر حسابها على فيسبوك، حوارها مع والدتها، قائلة إنها عندما تفقد الأمل تجد والدتها تشجعها وتدعوها للثقة في قدرة الله.