دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خريطة تظهر مدى نوعين من الطائرات التي قد تحصل عليهما إيران من روسيا والصين إذا انتهى حظر بيع الأسلحة لطهران المفروض من قبل الأمم المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول.

جاء ذلك في تغردة لبومبيو على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال في تعليق على الخارطة: "إذا انتهى حظر الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر، إيران ستتمكن من شراء طائرات مقاتلة مثل SU-30 الروسية وJ-10 الصينية، ومع هذه الطائرات الفتاكة، أوروبا وآسيا ستكونان في مرمى إيران، أمريكا لن تسمح بحدوث ذلك أبدا".

ويظهر في الخريطة التي نشرها بومبيو مدى طائرات J-10 الصينية الذي يصل إلى 1648 كيلومترا وهي المسافة التي تغطي كامل دول الخليج والجزء الشرقي من مصر وصولا إلى تركيا وشمال البحر الأسود تقريبا وشرقا إلى الأجزاء الغربية من قيرغستان.

أما المجال الجوي لطائرات SU-30 الروسية التي يصل مداها إلى 3000 كيلومتر، فإنها تغطي كل ما سبق بالنسبة للطائرة الصينية ويزيد على ذلك تغطيتها لكامل مصر وأغلب ليبيا والسودان وأوروبا حتى غرب ألمانيا وشرقا إلى الجزء الغربي الكامل من الصين.