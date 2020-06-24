سانا: مقتل 2 وإصابة 4 في ضربات جوية ضد أهداف عسكرية سورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء الثلاثاء، إن عسكريين اثنين قُتلا وأُصيب 4 جنود آخرين في ضربات جوية صاروخية على أهداف للجيش في جنوب وشرق البلاد، فيما نشطت الدفاعات الجوية لاعتراضه.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه في تمام الساعة 9:17 "ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر (وسط سوريا)، وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور (شرق البلاد) وفي منطقة السخنة".

وأضاف المصدر أنه تزامنا مع ذلك جرى استهداف أحد مواقع الجيش السوري العسكرية قرب مدينة صلخد جنوب السويداء (جنوب البلاد)، ما أدى لمقتل عسكريين وإصابة 4 جنود آخرين، إضافة إلى أضرار مادية جراء الهجمات.

وذكرت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور".