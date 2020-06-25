حقائق ومعلومات عن قطر في الذكرى الـ7 على تولي تميم بن حمد الحكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تولى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الحكم في قطر بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2013 بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة عن الحكم وبات يُلقب باسم "الأمير الوالد"، وفي الذكرى السابعة على تولي الشيخ تميم مقاليد الحكم، نقدم لكم نبذة سريعة عن الدولة وفقا لما ذكره الديوان الأميري بالبلاد.

تاريخ أسرة آل ثاني:

يعود نسب آل ثاني إلى المعاضيد وهم عشيرة من الوهبة إحدى بطون حنظلة بن مالك من بني تميم، وتشير المصادر التّاريخية إلى أن أجداد آل ثاني هاجروا من أشيقر بمنطقة الوشم في نجد واستقروا في بلدة يبرين إلى الجنوب الشرقي من شبه جزيرة قطر، ومن هناك انتقلوا إلى "اسكك" في جنوب البلاد، ثم ارتحلوا شمالا إلى الرّويس وفويرط، ثم إلى الزبارة حيث ولد الشيخ ثاني بن محمد، إلى أن استقرت الأسرة في الدوحة وتولت الحكم وتأسيس إمارة قطر.

ولم تكن القبائل التي استقرت في شبه الجزيرة القطرية، حتى أواسط القرن التاسع عشر، في وضع سياسي متماسك يساعدها على إقامة إمارة. إلا أن قوة آل ثاني نمت في هذه الفترة واتسعت ثروتهم من تجارة اللؤلؤ وتعزز مركزهم الاجتماعي والمالي، فتمكنوا من توحيد القبائل وقيادة البلاد في ظل ظروف مضطربة تمثلت أساسا في الصراع البريطاني العثماني للسيطرة على المنطقة.

علم قطر:

يتكون العلم القطري من اللونين "الأدعم" (الأحمر الأرجواني) والأبيض، يفصل بينهما تعريج يكوّن تسعة مثلثات متساوية الساقين، وقد عُرفت البرود القطرية قديماً بلونها الأحمر، ونقل ابن منظور في لسان العرب "أن البرود القطرية حُمر لها أعلام فيها بعض الخشونة".

ويرى بعض علماء الآثار أن جزيرة "بن غنّام"، والتي تقع شمال الدوحة بأربعين كيلومتراً، كانت مصدراً للصبغ الأحمر الأرجواني، والذي جرى استخدامه في تلوين المنسوجات والبرود القطرية، وكان الشيخ محمد بن ثاني أول من اتخذ لقطر راية حمراء أرجوانية، وذلك في عام 1851.

شعار دولة قطر:

يحمل شعار دولة قطر مجموعة من المعاني والقيم ذات أبعاد جغرافية وحضارية مختلفة، فهو يعبّر عن التقاء الحياة البرية بالحياة البحرية في تفاعل وانسجام، وهو يتمثل النخيل في عطائه وشموخه، ويستحضر السيوف العربية في عراقتها ومضائها، وفي عزة الجانب وحماية المستجير.