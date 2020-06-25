ضبط شبكة بيع أطفال رضع على الإنترنت في إيران.. وفيسبوك تحقق

طهران، إيران (CNN)-- اعتقلت السلطات الإيرانية 3 أشخاص كانوا يحاولون بيع أطفال رضع على الإنترنت عبر "إنستغرام"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، بينما أكدت شركة فيسبوك في تصريح لـCNN أنها تحقق في تلك التقارير، إذ تمنع سياسة الشركة نشاطات الاتجار بالبشر.

وقال رئيس شرطة طهران إنه تم إنقاذ طفل عمره 20 يوما وطفل آخر عمره شهرين من شبكة بيع الأطفال على الإنترنت، وتم التعرف على طفل ثالث ولكن لم يتم العثور عليه بعد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة.

وذكر رحيمي أن أحد الأطفال كان معروضا للبيع مقابل 400 مليون ريال إيراني (9490 دولارا)، والآخر مقابل 500 مليون ريال إيراني (11800 دولار)، على منصة "إنستغرام"، بحسب ما نقله موقع "خبر أونلاين" الإيراني شبه الرسمي.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن الطفلين تم شراؤهما من "عائلات فقيرة"، أحدهما مقابل 50 مليون ريال إيراني (1100 دولار) والثاني مقابل 100 مليون ريال إيراني (2300 دولار).

في غضون ذلك، قال متحدث باسم فيسبوك، في تصريح لـCNN: "نحن لا نسمح بمحتوى أو بسلوك على إنستغرام قد يؤدي إلى الاستغلال البشري، والذي يتضمن بيع الأطفال للتبني غير القانوني"، وأضاف: "نحن على علم بالأنباء عن هذا النشاط، ونواصل التحقيق".

وتأتي إيران ضمن 21 دولة في "المستوى الثالث" من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، والذي يصنف الدول التي تضم أسوأ المجرمين في الاتجار بالبشر. ووفقاً للتقرير الذي نشر العام الماضي، فإن الدول المدرجة في هذا المستوى "لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل ولا تبذل أي جهد للقيام بذلك".