الإمارات تتضامن مع فرنسا بمواجهة الأعمال العدوانية التركية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، تضامن بلاده مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا.

تؤكد دولة الإمارات تضامنها مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا. وندين بشدة سلوكها الخطير في إستهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تؤكد دولة الإمارات تضامنها مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا. وندين بشدة سلوكها الخطير في استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد انتقد تدخل تركيا في ليبيا، محذرًا من أن أنقرة تمارس "لعبة خطيرة" في تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، قائلا: "أعتبر الآن أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا، وتخرق جميع الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر برلين".

من جهته عقّب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي حينها قائلا: "فرنسا تتحمل مسؤولية كبيرة في جرّ ليبيا إلى الفوضى عبر دعمها كيانات غير شرعية لسنوات، وبالتالي فهي التي تلعب اللعبة الخطيرة في ليبيا"، ولا يمكن تفسير ذلك سوى أنه "خسوف للعقل".