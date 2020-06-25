دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أنهت الحكومة الإماراتية حظر التجول الليلي الذي كان مفروضا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، معلنة السماح بحرية الحركة طوال اليوم، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، اعتبارا من الأربعاء 24 يونيو/ حزيران.

وأكدت الهيئة الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه تقرر "السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتباراً من 24 يونيو". وطالبت الهيئة جميع أفراد المجتمع بمواصلة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا.

الهيئة الوطنية لإدارة #الطوارئ_والأزمات والكوارث: السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو.

وقال المتحدث باسم الهيئة الدكتور سيف الظاهري، في الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات حول مواجهة كورونا، إن "برنامج التعقيم الوطني شهد إجراء تعقيم كامل لكافة المرافق في دولة الإمارات إلى جانب النقل العام وخدمة المترو، وبطبيعة الحال سوف تستمر عمليات التعقيم الخاصة بالمنشآت العامة والخاصة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور".

وأضاف الظاهري: "نشدد على استمرار منع التجمعات العامة، وتجنب الزيارات العائلية، لضمان صحة وسلامة الجميع، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل". كما أكد على "ضرورة الالتزام بالحد المسموح به في السيارة الواحدة وهو 3 أشخاص، ويستثنى من ذلك السيارات التي تضم أفراداً من أسرة واحدة، كما يجب ارتداء الكمامة في حال تواجد أكثر من شخص في السيارة".

من جانبها، أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك الشمسي، المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية، أن إجمال عدد إصابات كورونا في الإمارات بلغ 46 ألفا و133 حالة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 34 ألفا و405 حالات، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 307 أشخاص.

وقالت الضحاك إن "الفترة الماضية قدمت للجميع دروسا كثيرة، وشهدت العديد من التحديات"، مضيفة أن "الالتزام والتعاون شكلا أهم الدروس المستفادة إذ كانا أفضل الطرق لتحقيق نتائج إيجابية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.