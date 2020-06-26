مصر وإسبانيا تجريان تدريبا بحريا عابرا بقاعدة برنيس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الإسبانية، تدريبات بحرية عابرة بقاعدة برنيس البحرية في إطار تعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين الدولتين.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان أن التدريب "تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري والإسباني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار".

القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر... Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Thursday, June 25, 2020

وأضاف: "يعد التدريب واحداً من التدريبات القتالية النوعية التي تساهم في تحقيق التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب على استعادة الكفاءة للوحدات وإعادة تموينها بالبحر".

ولفت المتحدث في البيان إلى أن الفرقاطة ( السويس ) والفرقاطة الإسبانية ( NUMANCIA ) أجريتا التدريب الذي يعتبر الثاني من نوعه مع البحرية الإسبانية في فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإسبانية".