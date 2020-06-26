ليفني لـCNN: الضم خطأ تاريخي ضخم وضد مصالح إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت تسيبي ليفني، وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة، إن نية ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية "خطأ تاريخي"، مؤكدة على أهمية حل الدولتين.

From July 1st, Israel plans to annex parts of the West Bank- a move that has been greeted with widespread international condemnation. @Tzipi_Livni is a former peace negotiator in talks between Israel and Palestine. She tells me the annexation is "a huge, historical mistake." https://t.co/eKhHRIYBeE

جاء ذلك في مقابلة لليفني مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قالت: "اعتقد أن ضم نحو 30% من الضفة الغربية يعني الاستغناء عن السلام المأمول مستقبلا، واعتقد أن هذا ضد المصالح الإسرائيلية.."

وتابعت قائلة: "أنا شخصيا أؤمن بفكرة حل الدولتين والتعايش جنبا إلى جنب بسلام وأمن، والقيام بهذه الخطوات أحادية الجانب (الضم) يعني بالحقيقة أن إسرائيل ستتجاوز وتتخطى نقطة اللاعودة وهذا أمر ليس فقط لإسرائيل وبل للفلسطينيين يعتبر خطأ تاريخيا ضخما".

ويذكر أن بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قال إن خطة ضم أراض بالضفة الغربية ستجري بتنسيق إقليمي مع كل الدول التي لإسرائيل تواصل معها وبالوقت ذاته احترام حقوق الإنسان وحرية التنقل للفلسطينيين.

واضاف غانتس وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية، الأربعاء: "إسرائيل لن تستمر في انتظار الموقف الفلسطيني من عدم الدخول في مفاوضات بل ستدفع الأمور قدمًا حتى دون موافقتهم.. سنطرح الآلية المسؤولة لتنفيذ خطة ترامب هذه الخطة هي الأولى التي تعبر عما يحدث على أرض الواقع".