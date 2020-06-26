دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مدير عام العلاقات العامة بوزارة الدفاع الإيرانية داود عبدي، إن الضوء الساطع الذي شوهد في طهران، مساء الخميس، ناتج عن انفجار خزان للغاز في منطقة "بارجين"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

وأوضح المسؤول الإيراني، بحسب الوكالة، أن الانفجار لم يسفر عن سقوط أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم إطفاء الحريق الناتج عن الانفجار.

وأكد متحدث وزارة الدفاع الإيرانية، أن السلطات بادرت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الانفجار، لافتًا إلى أن "المعلومات التفصيلية عن الانفجار سيتم الإعلان عنها لاحقا من قبل الجهات المعنية"، حسبما نقلت إيرنا.

كان عدد من النشطاء والصحفيين تداولوا، في وقت مبكر من صباح الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لانفجار شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran https://t.co/lQT4CPFLUC

وأثار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التكهنات، حول احتمالية أن يكون الانفجار في أحد المواقع العسكرية الإيرانية، كما أثيرت مخاوف من ارتباط هذا الانفجار بأحد مختبرات الطاقة النووية الإيرانية.