دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الوساطة الكويتية الأخيرة لحل الأزمة الخليجية "قوبلت بالرفض" من قبل "دول الحصار" على حد تعبيره في إشارة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين التي أعلنت مقاطعتها للدوحة منذ 2017.

جاء ذلك في حديث أجراه السفير مع برنامج Al-Monitor Podcast ونقلته وزارة الخارجية القطرية، حيث قال: "إن الوساطة الكويتية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع الخليجي لم تتوقف وتواصل الدفع باتجاه إيجاد حل، إضافة إلى الجهود الأمريكية المقدرة والتي تساعد في إنهاء هذه الأزمة التي بدأت بناء على مزاعم غير حقيقية عقب اختراق وكالة الأنباء القطرية، حيث واصلت دول الحصار الاعتداء على قطر سياسيا واقتصاديا بناء على تلك المزاعم".

وتابع قائلا: "المحاولة الأخيرة التي قامت بها الكويت والحراك الدبلوماسي الذي رافقها والذي تمثل في زيارة معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي إلى قطر وزيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الكويت، بالإضافة إلى الجهود الأميركية، قوبلت لسوء الحظ برفض دول الحصار"، معبرا عن اعتقاده بأن "الوقت هو الكفيل بعودة هذه الدول إلى رشدها وإدراك أن الحل الوحيد هو عبر الحوار المبني على احترام جميع الأطراف".

وأضاف: "دول الحصار حاولت مع قدوم إدارة أمريكية جديدة، أن تضلل تلك الإدارة عبر مشاركتها معلومات مزيفة عن الأنشطة القطرية، ولكن بعد أسابيع فقط أدركت الإدارة الأميركية أن هناك شيئا خاطئا، وأن ما تزعمه تلك الدول غير صحيح، وبدأت بعدها في الدفع نحو المصالحة والحوار بين قطر ودول الحصار، ولكن تلك الجهود كانت تصطدم بمعارضة من هذه الدول، فيما استمرت العلاقات القطرية الأميركية بالتطور، ورأينا العديد من المبادرات على الصعيد السياسي والاقتصادي، وأعتقد أن أحد أهم النجاحات التي تم تحقيقها هو الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي تم عقده عام 2018، وهو ما يبين قوة العلاقات القطرية الأميركية".