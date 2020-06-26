دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، مساء الخميس، نشر صورة متداولة بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها امرأة من عناصر الحرس الملكي السعودي.

ويظهر في الصورة امرأة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي تقف إلى جانب زميل لها، مرتديان كمامات واقية، الأمر الذي أثار استحسانا واسعا بين مغردين ألقوا الضوء على وقوف المرأة السعودية إلى جانب الرجل في مختلف الأمور.

وبرز وسم حمل اسم "الحرس الملكي" متصدرا قائمة أكثر المواضيع المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى محرك البحث غوغل، ليرز اسم اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس السابق للملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويذكر أن عبدالعزيز الفغم قتل خلال زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، وفقا للمتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة، حينها، موضحا تفاصيل ما حدث قائلا: "دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله".

وأضاف المتحدث أن إطلاق النار "أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحة أو تاريخ أو مكان التقاط الصورة، نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من تعليقات على هذه الصورة:

فخورة بنساء وطني 🇸🇦 صورة تشرح الصدر وتجعل القلب أخضر💚 #الحرس_الملكي_السعودي #الحرس_الملكي https://t.co/xB0HucdcXV

بناتنا فخرنا في كل الميادين 🇸🇦🇸🇦 #الحرس_الملكي https://t.co/v9StC4Npfy

مشاركة المرأة في #الحرس_الملكي تسر الناظرين، المرأة لابد ان تحظى بالثقة في قدراتها👌 وهذا أمر لا يخالف شرعنا وثقافتنا، ولا يرى عكس ذلك الا متخلف *دينياً، ابحثوا عن (أم عمارة) والتي دافعت عن النبيﷺ في غزوة احد *ثقافياً، ابحثوا عن البطلة السعودية غالية البقمية التي دحرت العثمانيين https://t.co/PDbuHXioO8

#غرام_العسكريه #الحرس_الملكي على طاري الحرس الملكي 💚🇸🇦 رحم الله حارس الملوك عبدالعزيز الفغم https://t.co/C6eSSCBS3c