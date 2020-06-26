دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، صورة لحجي عبدالله، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، طالبة أن يرسل لها "صورة أجمل".

يا #حجي_عبدالله ، إن صورتك هذه ليست بجميلة اطلاقاً! اطلب من أصدقائك #الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت! #داعش https://t.co/nTtRabKB4x

جاء ذلك في تغريدة للبرنامج على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قال بتعليق على الصورة: "يا حجي عبدالله، إن صورتك هذه ليست بجميلة اطلاقاً! اطلب من أصدقائك الإرهابيين أن يبعثوا لنا صورة أجمل لو سمحت! داعش".

احصل على ١٠ مليون دولار بدلاً من الـ ٥ ملايين! قام هذا الارهابي #حجي_عبدالله بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من اخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم #معلومات تؤدي الى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي #محمد_سعيد_عبدالرحمن_المولى #واتساب ١٢٠٢٢٩٤١٠٣٧ ٠٠ #تليغرام @RFJ_Arabic_bot https://t.co/XKlflqSn69

وكان البرنامج قد أعلن، الأربعاء، عن رفع قيمة المكافئة المقدمة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى التعرف أو تحديد موقع حجي عبدالله، بتغريدة قالت فيها: "احصل على 10 مليون دولار بدلاً من الـ 5 ملايين! قام هذا الارهابي حجي عبدالله بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من اخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي الى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي محمد سعيد عبدالرحمن المولى واتساب ١٢٠٢٢٩٤١٠٣٧ ٠٠".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، قد أعلنتا في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 مقتل أبوبكر البغدادي زعيم داعش السابق، ونائبه أبو الحسن المهاجر في عمليتين منفصلتين في شمال سوريا.