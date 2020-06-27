دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، إنه لا يوجد أحد ينكر دور مصر في خدمة قضايا الأمة العربية إلا جاحد، ملقيا الضوء على طموحات مدفوعة من متآمرين لتهميش الثقل الأمني لمصر عقب خطاب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وإعلانه سرت والجفرة في ليبيا خطا أحمر.

#الحكاية| وزير الإعلام البحريني: هناك دول ومؤسسات إعلامية زي الجزيرة القطرية تريد تشويه الدور المصري رغم أهميته التاريخية #MBCMASR https://t.co/BhbYBwALZz

جاء ذلك في مداخلة إعلامية للوزير البحريني مع الإعلامي المصري، عمرو أديب على قناة MBC حيث قال: "دائما نؤكد بأن الحكمة التي تحلت بها القيادة المصرية لا يعكر صفوها طموحات مدفوعة من متآمرين على أوطانهم أو منتسبين للعرب اسما وأغلبيتهم مرجعهم خارج أوطانهم، على سبيل المثال، المؤامرة الإعلامية ومحاولة تهميش الثقل الأمني لمصر عبر قنوات كالجزيرة القطرية، لم يأت بنتيجة طوال 25 سنة وظلت مصر كما هي، عمق استراتيجي وثقل أمني لكل عربي.."

وتابع قائلا: "ما ينكر دورها (مصر) في خدمة قضايا الأمة العربية إلا جاحد، يعني إحنا نؤكد هذا الموقف دائما وأبدا، العلاقة بين القيادتين (مصر والبحرين) علاقة بين الشعبين علاقة متميزة تحملنا نحن كمسؤولين خاصة في الإعلام، يجب إبرازها وتعزيز الثقة من خلال الإعلام وأنتم الآن بدوركم في مثل هذه البرامج يعني نهنيكم على هذا التميز.."

وأضاف: "نحن في البحرين ارتباطنا بمصر ومواقفنا مع مصر كما هي مواقف مصر معنا دائما في مواقف وفاء ونقول دائما حبنا لمصر بالفطرة وأنا استطيع القول أنه لا يخلوا بيت عربي اليوم لم تكن مصر في يوم من الأيام إلا ولها الفضل عليه بعد الله في التعليم والطب والثقافة، مصر التي كانت ولا زالت لها الريادة في الدفاع عن الوطن العربي.."