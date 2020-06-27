البحرين تنعى أحد جنودها المشاركين بتحالف "دعم الشرعية" في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نعت البحرين، الجمعة، الوكيل أول جمعة مبارك سالم، أحد جنودها المشاركين بتحالف "دعم الشرعية" في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية على لسان المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين الذي تقدم "بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منتسبي قوة دفاع البحرين بأحر التعازي لأسرة الشهيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، رئيس هيئة الأركان، في "مقدمة مستقبلي جثمان شهيد الواجب الوطني وذلك لدى وصول جثمان الشهيد الجمعة 26 يونيو إلى قاعدة عيسى الجوية، وكان من ضمن المستقبلين أسرة، وأهل الشهيد"، وفقا للوكالة.

ولفتت الوكالة البحرينية إلى أنه "جرت مراسم عسكرية خاصة لاستقبال جثمان شهيد الواجب تغمده الله تعالى بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والأبرار، وألهم ذويه الصبر والسلوان بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، واللواء الركن محمد عبدالله الأحمد مدير شؤون الضباط والأفراد، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين".