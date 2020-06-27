نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أصدر القاضي الفيدرالي الأمريكي، ليوني برينكيما، الجمعة، الحكم بالسجن لـ10 سنوات على جورج نادر الذي كان شاهدا رئيسيا في تحقيقات مولر ومستشارا غير رسمي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الرفيعين في الشرق الأوسط، بقضية "الجنس مع أطفال".

الحكم جاء بعد اعتراف جورج نادر في وقت سابق من العام الجاري امتلاك مواد إباحية عن الأطفال تصور الاعتداء الجنسي على قاصرين، واعترف بإحضار فتى قاصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة الجنس في قضايا وقعت قبل الانتخابات الأمريكية العام 2016، وقبل الدخول في عالم ترامب ليعمل كمستشار غير رسمي لشؤون السياسات الخارجية وحضوره اجتماعات عالية المستوى.

وتعود قضية جورج نادر البالغ من العمر 61 عاما، إلى يناير/ كانون الثاني العام 2018 عندما استوقفه عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" يعملون مع المحقق مولر في المطار بالعاصمة واشنطن، وعند معاينة هاتفه عثروا على العشرات من مقاطع الفيديو التي تظهر ممارسة الجنس مع أطفال قاصرين، وفقا لوثائق القضية.

وقال الادعاء إن جورج نادر له تاريخ في التحرش بالأطفال، وواجه لأول مرة اتهامات في هذا الشأن العام 1984 إلا أن التهم اسقطت عنه، واعترف في العام 1991 بنقل مواد إباحية عن الأطفال، وصدر بحقه حكم في التشيك العام 2003 لقيامة بدفع أموال لممارسة الجنس مع عدد من الفتيان القاصرين، بالإضافة إلى توجيه تهم لحيازته صورا لرُضّع يتحرش بهم جنسيا.