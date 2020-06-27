حرس الحدود السعودي: إجبار 3 قوارب إيرانية على مغادرة مياه المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قوات حرس الحدود السعودية، السبت، أنها أجبرت ثلاثة قوارب إيرانية على التراجع بعد أن دخلت المياه الإقليمية السعودية.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود السعودي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن دوريات حرس الحدود رصدت ثلاثة قوارب إيرانية دخلت إلى المياه الإقليمية السعودية.

وأضاف المتحدث قائلا إن القوات السعودية تابعت القوارب ووجهت إنذارات متكررة للقوارب الثلاثة إلا أنها رفضت التجاوب، ما أسفر عن إطلاق طلقات تحذيرية.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن الطلقات التحذيرية أجبرت القوارب على التراجع والانسحاب من المياه الإقليمية السعدية، وفقا لواس.