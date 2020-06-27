دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت السفارة الأمريكية في العراق تصريحات منسوبة لسفيرة واشنطن لدى الكويت، وأكدت أن الموقع الذي نشر المقابلة "المفبركة" تم إنشاؤه لنشر الأخبار الزائفة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى بغداد عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "تؤكد السفارة الأمريكية في بغداد أن التصريحات المنسوبة إلى السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوفسكي والتي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية هي تلفيق خبيث"، على حد تعبيرها.

وأضافت السفارة في التصريحات التي أصدرها مكتب المتحدث الرسمي باسمها: "لم تقم السفيرة رومانوفسكي باجراء مثل هكذا مقابلة وأن الأخبار المزعومة صادرة عن موقع إلكتروني تم انشاءه لنشر الأخبار المزيفة".

السفارة الامريكية مكتب المتحدث الرسمي تؤكد السفارة الأمريكية في بغداد أن التصريحات المنسوبة إلى السفيرة الأمريكية لدى... Posted by U.S. Embassy Baghdad on Saturday, June 27, 2020

وكانت قد تناقلت وسائل إعلام عدة تصريحات للسفيرة الأمريكية في الكويت تحدثت فيها عن الحشد الشعبي ومعرفة الجهة التي تطلق الصواريخ في العاصمة العراقية، بغداد.