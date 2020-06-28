دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت مديرية إدارة الاتصال في حكومة البحرين، الأحد، بيانا تطرق إلى حفاظ المملكة على تصنيفها في الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت البحرين إنها حافظت على موقعها في الفئة الأولى (الفئة التي تشمل الدول الأكثر التزاما بالمعايير الأمريكية لمكافحة الاتجار بالبشر) ضمن تقرير الخارجية الأمريكية للعام الثالث على التوالي، لتكون الدولة الوحيدة التي تحتل هذه المرتبة بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعة ذلك إلى صلابة البنية القانونية والمؤسسية في المملكة وحرص البحرين على تنفيذ القانون لحماية الضحية ومعاقبة الجاني.

وسلطت حكومة البحرين الضوء على الإشادة التي تلقتها المنامة من الخارجية الأمريكية نظرا لجهودها الجدية والمستدامة في إطار تحسين بيئة العمل وتوفير الظروف المناسبة لمساعدة الضحية على تحقيق العدالة، بالإضافة إلى ثناء واشنطن على محاكمة وإدانة الجناة في الجرائم التي يتطرق لها التقرير، والتطوير المستمر في الإجراءات المتخذة من قبل حكومة المملكة بهذا الشأن.

وأكدت المنامة أن ما وصفته بـ"الإنجاز" يبرز الجهود الحكومية التي استوفت معايير مكافحة الاتجار بالبشر المحددة بالتشريعات الأمريكية، إذ تُصنف الدول في 4 فئات ويعكس احتلال الدولة موقعا في الفئة الأولى التزامها بالمعايير كافة.

وأشارت حكومة البحرين إلى أنها طورت أنظمتها وبرامجها خلال السنوات الماضية ما أسفر عن ارتقائها من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بين عامي 2014 و2018، ونوهت إلى أن إنجاز المنامة لا يقتصر على جهودها داخل حدودها بل يمتد إلى مساهمتها في مكافحة الاتجار بالبشر في دول أخرى عبر التعاون الدبلوماسي والأمني والقضائي مع هذه البلدان.