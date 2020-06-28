"بني بـ15 يوما".. فيديو للمستشفى الميداني في مصر بقوة 4000 سرير

الشرق الأوسط
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مستشفى العزل الميداني للقوات المسلحة في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، تجهيزات القوات المسلحة لإجراءات العزل الصحي بوجه فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بأرض المعارض والتي تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة اجمالية 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.

مستشفى العزل للقوات المسلحة ...

مستشفى العزل للقوات المسلحة ...

Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Saturday, June 27, 2020

ونشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر المستشفى والتجهيزات التي قامت بها القوات المسلحة.

من جهته عقّب الإعلامي المصري، عمرو أديب في برنامجه الذي يبث على قناة MBC حيث قال: "بـ15 يوم هذا الصرح العظيم الي عملته القوات المسلحة، 4000 سرير، عشان كدة برجع تاني ولما بكلم أي حد من أهلنا سواء كانوا في الإسكندرية أو في القاهرة، الدولة بتعمل الكثير من المجهود ولكن هذا الأمر ليس له أي معنى ولا أي لازمة لو حضرتم بس تأخذ بالك من نفسك والتباعد والكمامة.."

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 17140 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي الصحة: ارتفاع عدد...

Posted by ‎وزارة الصحة والسكان المصرية‎ on Saturday, June 27, 2020

ويذكر أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت السبت، عن تسجيل 1168 حالة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، مع تسجيل وفاة 88 حالة جديدة، مؤكدة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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