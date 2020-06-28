دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تطرقها للحديث عن علاقتها بالزعيم الليبي السابق، عمر القذافي والطريقة التي كان يعاملها بها.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الإعلامية الكويتية مع قناة بركة، الجمعة، وقالت فيها: "بعيدا عن السياسة، بعيدا عن أفكار تخريبية لملك ملوك أفريقيا، القائد معمر القذافي، بعيدا عن الخيمة التي وضعت لحياكة المؤامرات ضد دول الخليج بعيدا عن الحروب الأهلية التي كان يسعى لها وللفوضى ولكل هذه الأمور، أتكلم إنسانيا وعلى الصعيد الشخصي، هو كان معاي رائع بكل معنى الكلمة.."

وتابعت قائلة: "كان (معمر الذافي) معي طيب وكان معي حنون وكان معي كريم وكان معي يناقشني حتى بفوازيري لأنهم كانوا يقولوا لي قبل أن آتي، حارساته الشخصيات سلمى ومبروكة أن القائد كان يتابعني ويتابع فوازيري كل يوم في رمضان فهذا الموضوع خلاه يكرمني كأفضل إعلامية عربية.."

وأضافت: "اليوم لما نجلس نتكلم عن فن وإعلام وجمال بعيدا عن السياسة وقذارة السياسة إن صح التعبير لأن ما حدث في قذارة وهذه خيانة عظمى للوطن ويجب أن يحاكموا لأن في أحزاب مرتزقة عنجد يعني حكم الإعدام فيهم قليل بصراحة.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء عما قالته بولند:

#حليمه_بولند مكتسحه السوشيال ميديا اليوم ... هالبنت ربي رازقها إثاره الجدل بشكل غير طبيعي وبدرن قصد اي شي تسويه يثير الجدل وتصير حديث الناس... لذلك إستمرت على القمه بينما تهاوى الكثيرون من جيلها ... تطلع أجيال جديده وتبقى حليماااااا على القمه منفرده لاينافسها الا حليماااااا👍🏻🧿

حليمة بولند : القذافي ملك ملوك أفريقيا كان حنون معاي ولم تكن الصورة بالخيمة كانت في منزله ولم تذكر هداياه لها رغم سؤال المذيع لها . https://t.co/vhakMbHRLU

حتى #حليمة_بولند طلعت من المتآمرين على الدول الخليجية ودخلت #خيمة_التآمر. قريبًا تسمعون #تسريبات_حليمة_مع_القذافي https://t.co/fxHuE6hiPK