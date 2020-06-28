وزير الاستخبارات الإسرائيلي يرجح تنفيذ خطة الضم خلال شهرين أو ثلاثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رجح وزير الاستخبارات الإسرائيلية، إيلي كوهين، الأحد، المضي قدما بتنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل خلال عدة أسابيع (شهرين أو ثلاثة).

جاء ذلك وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية على لسان الوزير، حيث قال إنها "فرصة تاريخية أصبحت مواتية أمام دولة إسرائيل لدفع هذه الخطة قدما حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وتابع كوهين قائلا: "الدول العربية المعتدلة التي تعزز علاقاتها مع إسرائيل في السنوات الأخيرة تعلم علم اليقين أن الفلسطينيين يرفضون جميع الخطط التي عرضت عليهم حتى اليوم، بضمنها خطط بعيدة المدى طرحها عليهم رئيسا للوزراء السابقان إيهود أولمرت وايهود براك".

وأكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، وفقا لما نقلته الإذاعة الرسمية أن "لهذه الدول العربية مصالح أمنية واقتصادية مشتركة مع دولة إسرائيل".