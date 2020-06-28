دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أحيت عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الذكرى الـ44 لسقوط شقيقه في عملية كوماندوس بأوغندا لتخليص رهائن إسرائيليين، وعبر نتنياهو عن صعوبة تجاوز هذه الحادثة بالنسبة له مع مرور السنوات.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أحيت عائلتي حلول الذكرى ال-44 لسقوط شقيقي المقدم يوني نتنياهو عندما قاد وحدة كومتندوز إسرائيلية في عملية لتحرير الرهائن الإسرائيليين في مطار عنتيبي بأوغندا عام 1976"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا في التغريدة نفسها: "الألم الذي أشعر به بسبب رحيل يوني رحمه الله يتزايد باستمرار مع مرور السنين ومن الصعب التحلي بالصبر والسلوان".'

أحيت عائلتي حلول الذكرى ال-44 لسقوط شقيقي المقدم يوني نتنياهو عندما قاد وحدة كومتندوز إسرائيلية في عملية لتحرير الرهائن الإسرائيليين في مطار عنتيبي بأوغندا عام 1976. الألم الذي أشعر به بسبب رحيل يوني رحمه الله يتزايد باستمرار مع مرور السنين ومن الصعب التحلي بالصبر والسلوان. https://t.co/fFnT6HinoZ

وكان قد قضى يوناتان نتنياهو في عملية لتخليص رهائن إسرائيليين في أوغندا عام 1976 في مطار عنتبة إذ كان قائد قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي.

ووُلد شقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة نيويورك الأمريكية عام 1946 ودرس في جامعة هارفارد لفترة قبل الانتقال إلى القدس.