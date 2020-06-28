دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الأحد، أن انفجارا حدث في المنطقة التي كان يمر بها موكبه عند زيارته إلى البقاع قبل 11 يوما.

وقال الحريري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " تعليقا على ما اوردته قناة الحدث بشأن زيارة الرئيس الحريري الى البقاع قبل ١١ يوما: ان المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة اجمالا، الا انه ومنعا للتأويل الجاري خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، يهم المكتب الاعلامي ان يوضح ما يلي".

تعليقا على ما اوردته قناة الحدث بشأن زيارة الرئيس الحريري الى البقاع قبل ١١ يوما: ان المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة اجمالا، الا انه ومنعا للتأويل الجاري خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، يهم المكتب الاعلامي ان يوضح ما يلي: ١/٢

وأضاف زعيم تيار المستقبل قائلا في تغريدة أخرى: "لقد تبلغ الرئيس الحريري من الاجهزة الامنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، الا انه بما ان الموكب لم يتعرض لاي اعتداء، ومنعا لاي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الامر وانتظار نتائج تحقيقات الاجهزة الامنية المختصة"، حسب قوله.

لقد تبلغ الرئيس الحريري من الاجهزة الامنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، الا انه بما ان الموكب لم يتعرض لاي اعتداء، ومنعا لاي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الامر وانتظار نتائج تحقيقات الاجهزة الامنية المختصة. ٢/٢

وكانت قد ذكرت قناة الحدث خلال تقرير لها أن انفجارا وقع في مسار موكب الحريري أثناء زيارته إلى منطقة البقاع قبل أن يواصل طريقه نحو بيروت، في حين استنفرت الأجهزة الأمنية لمعرفة تداعيات الحادثة.

يذكر أن الحريري استقال من منصبه كرئيس للحكومة اللبنانية استجابة لمطالب الشارع في الحراك الذي شهدته مدن لبنانية عدة وعلى رأسها العاصمة بيروت في 17 أكتوبر/تشرين ثاني الماضي.